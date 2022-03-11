С начала войны "Укрзализныця" эвакуировала более двух миллионов украинцев

Больше вснго пассажиров было из Киева и Харькова.

С начала войны в Украине, 24 февраля, "Укрзализныця" эвакуировала уже более двух миллионов человек.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Больше всего пассажиров было эвакуировано из Киева и Харькова. Именно эти города находятся под постоянной бомбардировкой русского врага.

Самый популярный международный железнодорожный маршрут был в Польшу. Кроме этой страны, поезда также отправляются в Словакию, Венгрию, Румынию. В общем, за границу железная дорога перевезла 226 тысяч пассажиров.

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию мирного населения", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что уже разрабатывают план перевозки населения домой после окончания боевых действий на территории Украины.

К слову, компания заранее публикует список поездов. Происходит это каждый день около 21:00 на официальном Telegram-канале. Посадка в поезд: сначала пассажиры с билетами, дети, женщины, а затем все остальные, отмечают в пресс-службе перевозчика.

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