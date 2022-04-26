С начала войны в Сумской области повреждено и разрушено 1,8 тыс. зданий – ОГА

С начала войны в Сумской области повреждено и разрушено 1,8 тыс. зданий – ОГА

За два месяца войны в Сумской области зафиксировано поврежденными и разрушенными около 1800 построек.

Нанесенные российскими оккупантами повреждения в области оценивают в 20 миллиардов гривен. Впрочем, эта цифра не конечна, ведь повреждения фиксируют, а боевые действия не закончились. Кроме того, есть еще убытки, которые понесли регинальные предприятия.

Об этом в эфире "Общественного" сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По словам руководителя области, если посчитать полностью все убытки для экономики, то "они будут в разы больше".

"С следующей недели начинается полноценный процесс не просто закрывания шифером или пленкой дверей, окон, а уже полноценный процесс восстановления: новые окна, новые двери, фасады, благоустройство территорий. На этой неделе мы уже подошли к заключению договоров с подрядными организациями", — рассказал он.

Кроме того, в области завершается процесс фиксирования всех убытков и преступлений российских военных. Для этого в регионе присутствует группа следователей из Государственного бюро расследований.

"Мы перешли с этой недели полноценно к разбору завалов. До этого времени нужно было сохранить все доказательства российских преступлений у нас в области", — подчеркнул Живицкий.

Как сообщалось, россияне продолжают обстреливать пограничные общины в Сумской области. Оккупанты производят обстрелы с целью провокаций ВСУ по трем общинам: Белопольской, Новослободской, а также Путивльской.

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