С начала войны в Украине были убиты или ранены по меньшей мере 1424 гражданских — данные ООН

С начала войны в Украине были убиты или ранены по меньшей мере 1424 гражданских — данные ООН

Число жертв может быть значительно больше, отметили в организации.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подсчитало, что с начала развязанной Россией войны в Украине погибли по меньшей мере 516 мирных людей, еще по меньшей мере 908 гражданских получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека.

Также читайте В ЕС создали сайт для украинских беженцев с информацией о их правах

Согласно данным ООН, среди 516 погибших: 98 мужчин, 60 женщин, 9 парней и 5 девушек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, пол которых пока неизвестен.

Среди 908 раненых: 78 мужчин, 57 женщин, 12 девушек и 4 парней, а также 34 ребенка и 723 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Большинство этих людей погибли или пострадали от применения взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и воздушными ударами.

В ООН полагают, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, которая находится под контролем Украины, особенно в последние дни. Ведь задерживается поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия. Кроме того, многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Волновахи, Мариуполя, Изюма, где есть сообщения о сотнях жертв среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также обращает внимание на отчет уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, согласно которому, по состоянию на середину дня 8 марта был убит 41 ребенок, еще 76 – получили ранения.

В то же время, согласно отчету Нацполиции Харьковской области, по состоянию на вечер 8 марта общее количество потерь среди гражданских в области составило 170 убитых (165 взрослых и 5 детей) и 368 раненых.

Напомним, только в Чернигове в результате боевых действий погибли 60 человек и еще 400 получили ранения, рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

ТСН.ua

Читайте также: