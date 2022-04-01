С начала войны в Украине ВСУ уничтожили российскую технику на 10 млрд долларов: список

Самым дорогим оказался крупный десантный корабль "Саратов" стоимостью более 100 млн. долларов.
Из-за войны в Украине Россия потеряла военной техники более чем на 10 млрд долларов.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
"Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Так, в топ-семь наименований наиболее дорогой российской техники вошли:
- танк Т-90М "Владимир", цена которого составляет около 3 млн. долларов;
- самоходный зенитно-пушечный комплекс наземного и морского базирования "Панцирь" С-1 стоимостью до 15 млн. долларов.
В Минобороны говорят, что один из таких комплексов ВСУ уничтожили в городе Баштанка Николаевской области, а три – захватили;
- вертолет Ка-52, стоимость которого составляет около 16 млн долларов.
В первый же день войны, 24 февраля, один такой вертолет украинские защитники сбили над Межигорьем. Еще один Ка-52 сбили 2 марта в Бучанском районе Киевской области, 12 марта такой вертолет был сбит в районе Скадовска, 16 марта — возле Николаева, а 19 марта — ВСУ уничтожили два Ка-52 над Киевской и Запорожской областями.
- военно-транспортный самолет Ил-76 стоимостью до 27 млн долларов. На счету украинских военных один сбитый Ил-76 вместе с десантом;
- современный истребитель Су-35С, цена которого составляет около 65 млн. долларов.
Так, 1 марта украинские пилоты вступили в бой с двумя вражескими истребителями Су-35С в Киевской области, в результате чего оба самолета захватчиков были уничтожены. Кроме того, 4 марта в Чернигове ВСУ сбили еще один истребитель с помощью ПТРК "Игла 1".
- оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" стоимостью до 100 млн. долларов.
ВСУ 10 марта уничтожили дивизион ОТРК "Искандер-М" на Черниговском направлении, в состав которого входили 4 пусковые установки и 8 баллистических ракет.
- крупный десантный корабль "Саратов" стоимостью более 100 млн долларов, который ВСУ уничтожили 24 марта в порту Бердянска.
Читайте также: