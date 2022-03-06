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С начала войны в Украину вернулось более 140 тыс. граждан — пограничники

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С начала войны в Украину вернулось более 140 тыс. граждан — пограничники

Госпогранслужба Украины

На въезд в Украину прибыло 143 тысяч наших соотечественников, 80% из них – мужчины

С начала нападения России на Украину более 140 тысяч украинцев вернулись домой.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Только западный участок государственной границы Украины пересекло более 1 млн. 50 тыс. человек с начала российской агрессии.

"Из них на выезд из страны направились более 900 тысяч человек — почти 764 тысячи граждан Украины и около 137 тысяч иностранцев. В то же время на въезд в Украину прибыло 143 тысячи наших соотечественников, 80% из них — мужчины. Также пограничниками обеспечен пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, которая направлена из-за границы", — говорится в сообщении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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