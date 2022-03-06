С начала войны в Украину вернулось более 140 тыс. граждан — пограничники

С начала войны в Украину вернулось более 140 тыс. граждан — пограничники

На въезд в Украину прибыло 143 тысяч наших соотечественников, 80% из них – мужчины

С начала нападения России на Украину более 140 тысяч украинцев вернулись домой.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Только западный участок государственной границы Украины пересекло более 1 млн. 50 тыс. человек с начала российской агрессии.

"Из них на выезд из страны направились более 900 тысяч человек — почти 764 тысячи граждан Украины и около 137 тысяч иностранцев. В то же время на въезд в Украину прибыло 143 тысячи наших соотечественников, 80% из них — мужчины. Также пограничниками обеспечен пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, которая направлена из-за границы", — говорится в сообщении.