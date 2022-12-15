С начала войны Залужный уволил из рядов ВСУ 10 генералов, еще один – застрелился

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что уволил генералов, потому что они не справлялись.
С начала войны Главнокомандующий Валерий Залужный уволил из рядов ВСУ 10 генералов. Еще один покончил с собой.
Об этом генерал Залужный сообщил в интервью The Economist.
"Всегда можно быть нормальным... оставаться человеком в любой ситуации — это самое главное. С начала войны я уволил десять (генералов), потому что они не справлялись. Еще один — застрелился", — сказал он.
The Economist отмечает, поскольку генерал Валерий Залужный молод, чтобы служить в советской армии, поэтому избежал прививки ее культуры "командирства", которая поощряла послушание и подавляла инициативу. В то же время это не означает, что он не является волевым, характеризует издание Залужного.
Напомним, Валерий Залужный рассказал, кто для него пример. Это бывший командующий Сухопутными войсками Украины Геннадий Воробьев.
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