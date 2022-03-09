С начала войны жертвами вооруженной агрессии России стали 1 335 мирных украинцев – ООН

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что реальные цифры погибших значительно выше.

С начала войны, 24 февраля, жертвами вооруженной агрессии России стали 1335 мирных украинцев: 474 гражданских человека были убиты оккупантами, еще 861 человек пострадал.

Об этом 8 марта сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

"С 04:00 24 февраля 2022, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24:00 7 марта 2022 (по местному времени), мы зафиксировали 1 335 потерь среди гражданского населения в стране: 474 убитых и 861 раненых", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди 474 погибших — 97 мужчин, 54 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 17 детей и 294 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди 861 раненого человека — 76 мужчин, 55 женщин, 11 девочек и 3 мальчика, а также 30 детей и 686 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Донецкой и Луганской областях: 545 жертв (96 погибших и 449 раненых). На подконтрольной правительству территории: 409 жертв (72 погибших и 337 раненых). На территории "ЛДНР": 136 жертв (24 погибших и 112 раненых). В других областях Украины (г. Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Житомирская области), находившиеся под контролем правительства на момент гибели: 790 жертв (378 погибших и 412 раненых).

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что реальные цифры значительно выше и добавляют, что большинство жертв среди гражданского населения были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные. удары.

УВКПЧ также обращает внимание на отчет Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, согласно которому по состоянию на 12:00 6 марта 2022 (по местному времени) в Украине от действий оккупантов погибли 38 детей и 71 ребенок был ранен.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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