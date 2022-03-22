"С началом войны все сказали, что мне нужно срочно уехать", — Зеленский

"С началом войны все сказали, что мне нужно срочно уехать", — Зеленский

Президент признался, что было неприятно, когда говорили, что он покинул Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с началом войны все его окружения и партнеры рекомендовали ему покинуть территорию Украины.

"Все сказали, что мне нужно срочно уехать. Все. У меня в течение трех дней был каждые 10-20 минут звонок, месседж или призыв к тому, что я должен срочно уехать. И есть люди, которые за мной пришли, и еще многое. Многое разного было. Не могу вам даже сказать все мои встречи", — рассказал он в интервью "Суспільному".

Президент также отметил, что в начале активной фазы боевых действий записывал обращение рядом со своим офисом, потому что было неприятно, когда говорили, что он покинул Украину, хотел доказать, что это не так.

Также Зеленский рассказал, что с удовольствием демонстрирует свой украинский паспорт и является фанатом народа Украины. Президент отметил, что пришло время, когда мы все очень гордимся нашим паспортом.

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