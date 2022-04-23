С нами закончат, за вас возьмутся: Зеленский предостерег международное сообщество и призвал помогать оружием

С нами закончат, за вас возьмутся: Зеленский предостерег международное сообщество и призвал помогать оружием

Такого количества привлечения тяжелой техники и такого военного хамства со стороны РФ, как пытки, как насилие и изнасилования – такого никогда не было!

Такого уничтожения ни в одной из войн, которые вела до этого РФ на территории других независимых государств, не было и в помине. Такого количества привлечения тяжелой техники и такого военного хамства, как пытки, как насилие и изнасилование – такого никогда не было! И дай Бог, чтобы больше не было на территории других стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля.

"И так выпала доля, что Украина может это остановить. К сожалению, жизнью украинцев. Поэтому другие страны нам должны больше помогать. Потому что с нами закончат – за вас возьмутся. Знайте об этом", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Байрактар – это наши дроны.

"Вы знаете, что у нас уже есть совместно производимые дроны, где наши двигатели. Огромное количество этих дронов. Мы пользуемся этой техникой. Но при всем уважении к Байрактарам и любой технике, я вам честно скажу: это другая война. Все специалисты сказали: "Эту войну нельзя с какой-то войной сравнивать в 21 веке. Это невозможно сравнивать даже с войнами 90-х годов 20-го века". Такой войны не было. То или иное оружие, те или иные дроны могут помогать, но не влияют на результат. Потому что история ракет, история артиллерии, история ПВО – это история", — заявил президент Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина благодарна двухпалатной поддержке США. "Но мы хотим больше оружия, чем нам дают", — подчеркнул он.