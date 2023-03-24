С наслаждением смотрят на убийства украинцев: Подоляк возмутился дерзостью "Ашана"

Позицию французской корпорации Auchan, которая не отказалась работать в Российской Федерации и уплатой налогов поддерживает российскую агрессию, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал дерзкой и унижающей мораль и международное право.

Об этом он написал в пятницу, 24 марта, в Twitter.

“Слишком вызывающе ведут себя отдельные глобальные компании. Яркий пример – "Ашан". Откровенно унижая мораль и международное право. Демонстративно указывая, что имеют право работать в РФ, платить там налоги и с удовольствием смотреть, как ими оплачиваются массовые убийства украинцев…” — говорится в сообщении.

Очень дерзко ведут отдельные глобальные компании Яркий пример – «Ашан». Откровенно унижая мораль и международное право. Демонстративно указывая, что имеют право работать в России, платить там налоги и с удовольствием смотреть, как ими оплачиваются массовые убийства украинцев… – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 24, 2023

Как известно, ранее НАПК Украины внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны, поскольку компания отказалась от бойкота России и не закрыла там свой бизнес.

Расследование группы Bellingcat также установило, что российская "дочка" французской сети супермаркетов "Ашан" с начала полномасштабного вторжения в Украину поставляла товары для российских военных на оккупированных территориях.

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Напомним, в торговой сети "Ашан" отрицают обвинения в адрес российского отделения.

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