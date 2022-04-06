"С ним нельзя быть на одной планете": эксперт рассказал, может ли Путин нанести ядерный удар

"С ним нельзя быть на одной планете": эксперт рассказал, может ли Путин нанести ядерный удар

По словам Невзлина, глава Кремля трус и не решится на такие действия.

Один из бывших руководителей российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин выразил свое мнение о готовности российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие.

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Об этом он сообщил в эфире latynina.tv.

"Мне трудно сказать, готов ли он нагадить по-маленькому. Я говорю о тактическом ядерном ударе небольшой мощности. В том числе и напоследок – все может быть. Ему уже безразлично – он уже приговорен. На большой ядерный удар он не пойдет, да и на тактический он не пошел бы, потому что он будет уничтожен сразу же. Он трус и не нанесет никакого ядерного удара. И американцы это понимают и тянут время, выматывая соки из него, ослабляя его, приняв решение, что с ним больше нельзя оставаться на одной планете. Будут обескровливать его и дальше - здесь он уже попал", — считает Невзлин.

В то же время он добавляет, что такая тактика США по отношению к Путину будет стоить очень дорого Украине.

"Но Украине это все будет дорого стоить. Украина взяла на себя удар за все ошибки, допущенные демократией в мире за последние более 20 лет", — отмечает один из бывших руководителей компании "ЮКОС".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 42-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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