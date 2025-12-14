На одном из направлений Донетчины есть большая угроза - Стерненко

Военный / © facebook.com/GeneralStaff.ua

В Донецкой области, на Северском направлении, в течение последнего месяца существенно осложнилась ситуация: российские войска обошли Северск с флангов, перерезали логистические маршруты Сил обороны Украины и продвинулись в пределах города.

Об этом сообщил волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко в Telegram.

По его словам, часть проблем на этом направлении можно было бы решить путем наращивания материального обеспечения.

«За последний месяц россиянам удалось обойти Северск с флангов, перерезать логистику Сил обороны и продвинуться в самом городе. Часть имеющихся там проблем можно было решить наращиванием материального обеспечения подразделений и улучшением взаимодействия. Остро стоит и вопрос комплектования бригад людьми., — сказал он.

Стерненко отметил, что несмотря на многочисленные сигналы о кризисной ситуации на этом участке фронта, должного внимания со стороны высшего военного командования пока нет.

Он подчеркнул, что волонтеры не имеют возможности влиять на организационные решения, однако могут помочь с техническим обеспечением подразделений. В частности, по его словам, на Северском направлении критически не хватает качественных FPV-дронов.

