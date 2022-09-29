С оккупированного Крыма в Херсон перебрасывают мобилизованных крымских татар: стало известно количество

С оккупированного россиянами Крыма в Херсон перебросили две тысячи мобилизованных. В частности, крымских татар.

С оккупированного Крыма в Херсон опрокидывают мобилизованных. Сейчас известно о двух тысячах мобилизованных, среди которых подавляющее большинство – крымские татары.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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“Военнокоматы на временно оккупированной территории получили распоряжение о приоритете призыва крымских татар в ряды российских оккупационных сил. Направление их боевых подразделений – выполнять задачи в районах наиболее интенсивных боевых действий. Делается это намеренно. Чтобы были максимальные потери. Вот так поступает российское командование на временно оккупированной территории”, — подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что в России воевать заставляют совсем не москвичей и питерцев, и точно не россиян, малые народы — главный мобилизационный фундамент Путина.

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