С окрестностей Киева на свой страх и риск бегут люди, потому что в селах уже не осталось целых домов

С окрестностей Киева на свой страх и риск бегут люди, потому что в селах уже не осталось целых домов

Под обстрелами не только известные уже по всей Украине города.

Едкий, черный, густой дым до самого неба и непрерывная артиллерийская канонада – это все в окрестностях Пущи-Водицы, там несколько российских снарядов попали по жилым домам.

Об этом говорится в ТСН.

Уехали, из курортной Пущи-Водицы, процентов 90 местных жителей, и все пациенты санаториев и местного родильного дома. Те, кто не уехал – все ужасы вражеского артиллерийского нашествия – чувствуют на себе. Люди, уже не первые сутки, прячутся по подвалам, не строят дальновидных планов.

В ближайшие медучреждения, прямо под вражеским огнем, боевые медики и волонтеры вывозят раненых защитников. А те, чуть ли не из медицинских нош, снова рвутся в бой.

Лесами, близ Киева, из захваченных московитами: Гостомеля, Ирпеня, Бучи, Ворзеля, а еще Горенки и Мощуна пытаются бежать гражданские. Люди идут на свой страх и риск. «Мы идем, а оно стреляет! Мы свернули – а оно снова стреляет! Мы раз – снова свернули», — говорят люди.

Людмила со своим сыном, еще на рассвете пошли в лес. Решились бежать из своего родного селения Мощун возле Гостомеля. Женщина говорит, что там еще очень много людей, нуждающихся в помощи и эвакуации. А вот села, признается, фактически уже нет. «И автоматы слышны и минометы летают, и в дома прилетает, и стекла летать – и стекол наверняка нет вообще. Дома горят. Вчера, наверное, домов 5 сгорело», — рассказывает женщина.

Ситуация в Пуще-Водице: эвакуировали более полутысячи гражданских жителей

Спасатели, прямо под артиллерийским огнем и под свист и разрывы тяжелых мин, пытаются тушить пожары. Но чуть ли не после каждого последующего вражеского залпа возникают новые возгорания.

Среди тех, кто любой ценой стремится спастись от оккупации и войны немало детей.

Вокруг много страха с болью. Вокруг – сотни разбитых домов и пожара. Артиллерийская канонада прекращается всего на несколько минут. Зато отчаяния вблизи линии обороны — нет места. Оккупантов, уверяют воины — надо уничтожат и прогонят. А дальше, говорят, будет пикник.