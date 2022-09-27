С паспортом и личными вещами: в оккупированном Мариуполе местных вызывают в военкоматы

Украинцам во временно захваченном Мариуполе поступают сообщения с просьбой явиться в оккупационный военкомат.

После объявления результатов так называемого "референдума" оккупанты смогут мобилизовать украинцев на войну открыто, а не тайно, как это было до того.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариупольцам поступают сообщения с просьбой явиться в военкомат. Решения оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь будет входить в состав РФ согласно результатам псевдореферендума, которые проведены для галочки", — написал он.

Андрющенко отмечает, что скрытая мобилизация продолжалась в городе давно. Теперь, после проведения фейковых референдумов, россияне смогут забирать мариупольцев на войну уже открыто.

"Мариупольцам приходили смс, где предлагали жителям работать в так называемой государственной военизированной службе. В результате фейкового референдума это будут делать открыто. Ведь ключевое, что нужно россиянам – новое пушечное мясо, чтобы прикрыть свои позиции, которые они сдают из-за контрнаступления ВСУ. Призываем мариупольцев выезжать из города и не рисковать собой ради оккупантов, для которых ваша жизнь не стоит ничего", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики собираются обнародовать так называемые "результаты" псевдореферендума по присоединению к России сегодня, 27 сентября. Гауляйтер региона Денис Пушилин уже заявил, что "явка превысила ожидания".

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