С первых дней войны защищал Украину: на фронте погиб экс-депутат Львовского городского совета

Виталию Свинцицкому было 46 лет.

На войне с российскими оккупантами погиб бывший депутат Львовского городского совета Виталий Свинцицкий.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Виталий Свинцицкий с 2014 года был участником Антитеррористической операции. С 2015 по 2020 год был депутатом Львовского городского совета.

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Виталий Свинцицкий сразу вернулся на службу и с первых дней боролся с российскими оккупантами.

Он служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Напомним, в боях под Бахмутом погибли Валентин Демьяненко и Глеб Иванов — студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Читайте также: