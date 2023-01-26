С первых дней войны защищал Украину: на фронте погиб экс-депутат Львовского городского совета

Виталию Свинцицкому было 46 лет.
На войне с российскими оккупантами погиб бывший депутат Львовского городского совета Виталий Свинцицкий.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Виталий Свинцицкий с 2014 года был участником Антитеррористической операции. С 2015 по 2020 год был депутатом Львовского городского совета.
Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Виталий Свинцицкий сразу вернулся на службу и с первых дней боролся с российскими оккупантами.
Он служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Напомним, в боях под Бахмутом погибли Валентин Демьяненко и Глеб Иванов — студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия".
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