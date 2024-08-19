С Покровска начинают принудительную эвакуацию детей: детали от властей

Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что в последнее время фронт подошел слишком близко к Покровщине, и на это следует реагировать должным образом.

В Покровске Донецкой области с 20 августа начнется обязательная, принудительная эвакуация детей и семей с детьми.

Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил в эфире телемарафона и в Сети.

"С завтрашнего дня (20 августа – ред.) в Покровске действует обязательная эвакуация принудительным образом детей, семей с детьми. Потому что враг приближается. Если будет приближаться к городу, там также будет принято решение об увеличении комендантского часа", – заявил глава Донецкой ОВА.

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Он уточнил в Сети, что начнется принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской громады. Там до сих пор проживают более 53 тысячи человек, в том числе почти 4000 детей.

Как отметил Филашкин, в последнее время фронт подошел слишком близко к Покровщине, и на это следует реагировать должным образом.

"На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области приняли решение об обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями или лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из городов Покровск и Родинское, сел Гнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Троянда и Чунишино”, – говорится в сообщении главы ОВА.

Он добавил, что когда украинские города оказываются в зоне досягаемости фактически любого вражеского оружия, решение об эвакуации – необходимое и неизбежное.

Напомним, накануне в Нацгвардии сообщили, что оккупанты приближаются к Покровску. Идут круглосуточные бои. В частности, стрелковые бои проходят в лесистой местности и между домами в селах.

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