- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 784
- Время на прочтение
- 1 мин
С Покровского направления поступают тревожные новости: в DeepState раскрыли детали
Оккупанты, по данным аналитиков, продвинулись на Покровском направлении.
За прошедшие сутки, 25 января, в Донецкой области, на Покровском направлении россияне продвинулись в селе Шахово.
Об этом сообщил украинский информационный ресурс DeepState.
"Этот населенный пункт расположен в районе уже ликвидированного вклинения российских войск вблизи Доброполья, где россияне не прекращают попыток снова прорвать оборону ВСУ", - говорится в сообщении.
Генеральный штаб ВСУ в своем вечернем своде также проинформировал о боях вблизи Шахово.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.
В Группировке объединенных сил заявили, что за предыдущие сутки оккупанты безрезультатно пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского и Вильчи.
Также сообщалось, что на Покровском направлении россияне сконцентрировали около 100 тысяч человек личного состава. Усиленная и технологическая составляющая. Противник опрокинул специализированные подразделения беспилотных систем.
Впрочем, ВСУ, несмотря на значительное численное преимущество врага, продолжают эффективно сдерживать врага.