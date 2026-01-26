С Покровского направления поступают тревожные новости: в DeepState раскрыли детали

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

За прошедшие сутки, 25 января, в Донецкой области, на Покровском направлении россияне продвинулись в селе Шахово.

Об этом сообщил украинский информационный ресурс DeepState.

"Этот населенный пункт расположен в районе уже ликвидированного вклинения российских войск вблизи Доброполья, где россияне не прекращают попыток снова прорвать оборону ВСУ", - говорится в сообщении.

Генеральный штаб ВСУ в своем вечернем своде также проинформировал о боях вблизи Шахово.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

В Группировке объединенных сил заявили, что за предыдущие сутки оккупанты безрезультатно пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского и Вильчи.

Также сообщалось, что на Покровском направлении россияне сконцентрировали около 100 тысяч человек личного состава. Усиленная и технологическая составляющая. Противник опрокинул специализированные подразделения беспилотных систем.

Впрочем, ВСУ, несмотря на значительное численное преимущество врага, продолжают эффективно сдерживать врага.