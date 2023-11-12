С помощью дождей и морозов: в ВСУ объяснили, как используют погоду себе на пользу

Основная задача ВСУ – перебить пути снабжения, а также логистические сочетания тыльной и передовых позиций российских оккупантов.

Украинская армия с наступлением плохой погоды может перебить пути снабжения россиян и попытается "выморозить" их из Украины.

Об этом сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Все погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов", — пояснил он.

Хотя, по словам Фитьо, технике двигаться будет труднее, артиллерию будут применять.

Он добавил, что основной задачей будет перебивание путей снабжения, логистические сообщения тыльной и передовых позиций российских оккупантов.

"Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды – дождей и морозов – мы их "выморозим", – сказал Фитьо.

Напомним, ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск говорил, что накануне выборов президента в России оккупантам нужно выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому им очень важно взять Купянск. Враг имеет целью остановить движение ВСУ здесь.

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