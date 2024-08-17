С помощью Курской операции Украина планирует дестабилизировать российские элиты – Sky News

Киев разоблачает блеф России и дает Украине шанс избежать поражения, перейдя от войны в "мясорубке" к асимметричному конфликту, считает Игорь Новиков.

Наступление ВСУ на Курскую область покажет западным странам, что не стоит опасаться эскалации атак на РФ. Такое мнение высказал бывший советник президента Украины Владимира Зеленского по внешней политике Игорь Новиков.

Об этом пишет Sky News.

По словам Новикова, Киев разоблачает блеф России и дает Украине шанс избежать поражения, перейдя от войны в мясорубке к асимметричному конфликту. Также Новиков считает, что введение украинских войск на российскую территорию имеет серьезные психологические преимущества.

"Главная цель этого – дестабилизировать российские элиты. Россия не является монолитом. Очевидно, что на вершине есть Путин, но есть много разных силовых игроков, и мы надеемся, что это пробудит некоторых из них к осознанию того, что Путин зашел слишком далеко", – подчеркнул эксрадник президента Украины.

Новиков обратился к русскому населению и заявил, что война пришла и к ним.

"Это тревожный колокольчик для них, чтобы они подумали и серьезно подумали о том, что они отстаивают и что отстаивает их правительство", – сказал он.

По мнению бывшего советника, в Украине такой шаг стал "магическим" для подъема морального духа.

"Люди очень устали от этой войны, похожей на мясорубку, в которой не было яркого света в конце тоннеля. Теперь Россия отступила, и люди этому рады", – заверил он.

Новиков считает, что не может быть "никакой победы над Россией" путём обычной войны.

"Россия гораздо больше, имеет гораздо больше ресурсов, и без полной поддержки со стороны Запада, например, всесторонней поддержки, Украина в конечном счете проиграла бы", – отметил он.

В то же время, экс-советник подчеркнул, что теперь асимметричная война дает Украине шанс избежать поражения.

"Это наступление должно было оказывать давление на Путина. Он должен показать Западу, что эскалация против России – это действительно выигрышная стратегия, и ее не стоит бояться. Что Россия большую часть времени блефует", – подытожил Новиков.

Напомним, украинские военные продолжают наступательную операцию в Курской области России. С начала операции ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта, продвинувшись на 35 км и захватив 1150 квадратных км территории.

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