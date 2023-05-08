"С позволения покровителей": в ГУР объяснили, что означают громкие заявления Пригожина

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин все чаще поднимает тему украинского контрнаступления и прибегает к запугиванию руководства РФ. Это может свидетельствовать о том, что российская элита рассматривает разные варианты войны, среди которых жизнь после диктатора Путина, поэтому готовится к предполагаемым сценариям в будущем.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

Он убежден, что громкие заявления Пригожин раздаются с позволения "покровителей".

"Такие люди, как Пригожин, когда мы говорим о русском так называемом обществе, если что-то говорит – говорит не только от своего имени, а от имени своих партнеров, покровителей, которые позволяют подобные заявления и подобные речи. Часть русской так называемой политической, власти элиты рассматривают различные сценарии, в том числе планируют какую-то жизнь после Путина, после поражения в войне с Украиной", — говорит Юсов.

Несмотря на это, он считает, что за Пригожина могут "бороться" разные среды.

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"Скажем, Пригожин и Гиркин друг друга, мягко говоря, не любят в публичной плоскости. Но их нарративы часто свидетельствуют об одних и тех же проблемах в армии кафиров. Поэтому это разные среды. И количество таких сред, их вес будет только расти, они понимают, что эта полномасштабная агрессия была огромной ошибкой, которая уже стоит в современной России непомерную цену. Чем дольше будет продолжаться агрессия – тем больше будет расти эта цена", — отмечает представитель ГУР.

Также, по мнению Юсова, ультиматумы, которые он выносит руководству Минобороны РФ, означают то, что элита РФ готовится к проигрышу войны в Украине.

"Если через несколько месяцев ситуация для российской армии будет плачевна по нескольким направлениям, в том числе и на Востоке, то будут искать крайних. Конечно, Пригожин в этой ситуации покажет свои заявления несколькомесячной давности и скажет: "Крайний точно не я", — резюмирует Юсов.

Отметим, что истерические заявления владельца ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина и его критика в адрес Минобороны РФ, а также слова о нехватке снарядов и выводе своих боевиков были блефом, прикрывавшим подготовку нового удара россиян по Бахмуту.

Добавим, что российский террорист Игорь Гиркин прокомментировал заявления главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его наемникам якобы дали снаряды, прикрыли фланги и дали карт-бланш на любые действия в Бахмуте.

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