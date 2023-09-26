"С преступниками не говорим": всплыли подробности скандала с российской делегацией на G20

Для россиян это была комфортная возможность использовать все свои спичи и нарративы.

В прошлом году на G20 в Индонезии произошел скандал с российской делегацией. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила: "Давайте на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров ". Вицеспикер ВРУ Елена Кондратюк тогда ответила, мол, "с преступниками не говорим".

В интервью Украинской правде она прокомментировала скандал, вспоминая, как российские спецслужбы следили за представителями Украины.

Кремлевские нарративы

"Для меня это впервые была такой степени возможность заявить о преступлениях РФ и призвать исключить Россию из G20, превратив организацию в G19", — говорит Кондратюк.

“G20 – это огромная махина, там есть разные уровни. Там собираются президенты, министры иностранных дел, руководители парламентов. Туда приехали спикеры практически всех стран, входящих в двадцатку. Для россиян это была комфортная возможность использовать все свои спичи и нарративы», — отметила вице-спикер.

“Они там начали рассказывать, как страдают, например, девушки от санкций, что они не могут учиться за границей и тому подобное. Их находилось более 100 человек с охраной, телекамерами. А нас было всего пятеро”, – отметила она.

Украина дала громкий сигнал

“И когда Матвиенко начала это заявлять, мы были в зале и между нами было небольшое расстояние. Я в этот момент, честно говоря, думала, что если бы у меня были какие-то стрелы яда или что-то еще, то я бы выпустила их, извините”, — рассказала Кондратюк.

“Было довольно тяжело – нервное истощение, все это неприятно достаточно. Я боялась, что могу не справиться с эмоциями и сорваться. А они на это очень рассчитывали», – вспомнила она.

Но мы справились, дали достаточно громкий сигнал. И приятно, когда видишь, как вокруг Украины консолидируются, например, спикер Великобритании, два спикера Австралии”, — сказала вицеспикер.

Провокации от россиян

Прямые провокации от россиян тоже были, заметила она: "Например, только выходишь в кулуары, а на тебя набегает пять камер с микрофонами, которые начинают выкрикивать: "Кто заплатил за вашу поездку?", "Правда, что американцы и вы агенты того-то?”, “...что Великобритания вам купила билет?”. Ну и тому подобное”.

Понимаете, как раз идешь выступать или идешь на переговоры на двусторонней встрече, и они тебя сбивают таким образом. И второе – конечно, за нами наблюдали, особенно в гостинице”, – рассказала Кондратюк.

"Следили российские спецслужбы"

Она считает, что следили российские спецслужбы: Это было видно. Мы старались нигде не есть, ничего там не пить, это было довольно напряженно”.

Вицеспикер говорит, что просила организаторов, чтобы не было никаких рукопожатий и не было общих фотографий с Матвиенко. "Второе — чтобы не было совместно никакого заявления, если не будет включен вопрос агрессии Российской Федерации в отношении Украины", — добавила она.

"Осталась только бутафория"

В кулуарах они пересеклись, заметила Кондратюк: “Матвиенко очень много людей охраняло. Они боялись, что мы что-нибудь на нее выльем. У нас не было ни разговора, ничего подобного. Она не выдержала моего взгляда, просто спряталась”.

«Было видно, что весь этот пафос, который был до этого, что мы такие сильные, оно все угасает. Осталась только бутафория”, – резюмировала вицеспикер.

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