"С презрением!": пограничник швырнул в белорусского посла "30 серебряников за удар в спину Украине"

Посол принимать "плату за измену" отказался.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 серебряников".

Соответствующее видео опубликовал Сергей Дейнеко на странице Facebook.

Так, на кадрах видно, что подполковник ГПСУ пришел к послу Беларуси в Украине Игорю Соколу и пытался вручить ему мешочек с монетами – "30 серебряками", по приказу Дейнеко.

"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать серебряников – плата за измену. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А.П.", — говорит на видео украинский подполковник.

Впрочем, посол принимать "плату за измену" отказался, поэтому сотрудник ГПСУ просто швырнул в него мешочек с мелочью.

Между тем, в Беларуси на железнодорожной станции Муляровка в Гомельской области разгружают российскую военную технику. Сюда свозят БТРы и САУ оккупантов. С железнодорожной дороги в город под сопровождением полиции перевозят танки и другое вооружение.

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