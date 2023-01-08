"С ракетами у них не все так хорошо": Данилов рассказал о запасах России

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что из-за действия санкций Россия не может наладить достаточное производство ракет, а их запас исчерпывается, потому что российское руководство не рассчитывало на длительную войну.

Об этом он рассказал в интервью в рамках телемарафона.

"С ракетами у них не все так хорошо, как бы им хотелось, они рассчитывали на короткую войну. И сегодня то, что они обращаются к Ирану за ракетами, это подтверждение того, что они собственное производство наладить не могут. С учетом санкций, которые начали действовать фактически с первых дней войны, эти санкции работают. Конечно, мы бы хотели, чтобы они работали очень быстро, они так не работает, но со временем это становится все сложнее и сложнее", — отметил он.

Данилов также рассказал, что россияне изменили тактику запуска ракет по Украине, поскольку участились случаи падения их ракет на территории России.

"Все ракетные обстрелы, нам это точно известно, часть этих ракет остается на территории России, и поэтому они на сегодняшний день делают так, чтобы их ракеты пересекали меньшую территорию РФ (меняют траекторию движения – ред.). Недавно это был Волгоград, были другие случаи, когда они, как говорится, не долетели. И так может случиться, что места взрыва этих ракет произойдут в городах их базирования", — рассказал секретарь СНБО.

Алексей Данилов также отметил, что в Украине значительно усилила свое вооружение благодаря партнерам, и именно поэтому работа ПВО сегодня показывает такие результаты.

"Если мы будем сравнивать ситуацию, которая была у нас в марте, апреле, мае, июле, и то, что у нас происходит сегодня, то и по профессиональности и по наличию, это совсем два других мира. Вы помните, что когда в нас не верили, нам не давали достаточного количества высококачественного оружия, но мы на сегодняшний день получаем и продолжим получать совсем другое вооружение, о котором не могло быть и речи в начале войны, это совсем другие названия, это совсем другое качество. совсем другие отношения с партнерами. Мы доказали, что мы можем бороться", — резюмировал он.

Ракетные удары по Украине

В первый день полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года Россия атаковала города Украины ракетами. С этого дня ракетные удары не прекращаются. Генерал-лейтенант ВСУ и командующий группировкой Сил и средств обороны Киева Александр Павлюк пояснил, что ни одна система противовоздушной обороны не дает 100% защиту от ракетных ударов, все зависит от массированности удара.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк намекнул на шансы Украины получить от Запада танки и ракеты дальностью действия 100-200 км плюс (речь идет об ATACMS).

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