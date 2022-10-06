"С ракетами в России напряженная ситуация" – Жданов

Армия РФ начала массово использовать иранские дроны-камикадзе для экономии высокоточных ракет.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН объяснил, почему раньше дронами-камикадзе атаковали преимущественно Одессу и Николаев, а теперь уже добрались до Киевской области.

"Скорее всего, потому что их туда перебросили. Мы знаем, что Российская Федерация сейчас начинает потихоньку усиливать свое присутствие в Республике Беларусь. Кстати, это говорит о том, что ситуация с ракетами в РФ напряженная. Основные удары наносятся с помощью перепрошитых ракет комплекса С-300 класс земля — земля. По данным нашей разведки, где-то до 300 дронов они получили. Три рейса были замечены из Тегерана во "Внуково", Москву. Военно-транспортный Ил-76 ВС РФ... Эти 300 дронов они сейчас и пытаются распределить… Мы же, кстати, на херсонском направлении "накрыли" полностью базу вместе с иранскими операторами, где хотели учить россиян, по-видимому, они все-таки подучились, и теперь у нас есть угроза еще и с севера от применения этих дронов", – сказал эксперт.

Напомним, Россия 5 октября использовала для ударов по Белой Церкви дроны Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий и взрывов. В результате вражеского удара пострадал один человек. Кроме того, получила повреждения инфраструктура города.

Из-за атаки БПЛА возник пожар. К ликвидации последствий обстрелов были привлечены 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС.

В чем главная опасность иранских "шахидов" для украинцев

Эти дроны представляют опасность больше не для военных, а для гражданских людей и стационарных гражданских объектов. Эксперты говорят, что нет системы ПВО, которая бы гарантированно сбивала все воздушные цели. Именно поэтому оккупантам удалось прорваться в Белую Церковь. Количество этих дронов не безгранично, поэтому оккупанты сейчас пытаются ими психологически повлиять, подчеркивают эксперты.

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