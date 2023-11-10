"С рашистами вместе будешь грузом 200": на границе с Беларусью появились иронические билборды (фото)

Предупреждение для белорусских военных появилось возле закрытого КПП с украинской стороны.
Украинские военные всячески намекают белорусским солдатам, что если они присоединятся к российской армии и войне против Украины — превратятся в "груз 200". Такие билборды появились на границе нашего государства и Белоруссии.
Соответствующие фото на своей странице в соцсети опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, на границе с Беларусью продолжается "война билбордов". У закрытого КПП с украинской стороны установлены борды с надписями:
- “Подпиши контракт с Россией. С рашистами вместе будешь грузом 200”.
- "С рашистами вместе будешь грузом 200".
"В этот раз украинцы напоминают белорусам, что не стоит идти на войну на стороне России, потому что это не их война", — подчеркнул Андрей Цаплиенко.
Напомним, что Лукашенко размечтался о возобновлении отношений со странами ЕС.
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