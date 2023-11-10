"С рашистами вместе будешь грузом 200": на границе с Беларусью появились иронические билборды (фото)

Украинские военные всячески намекают белорусским солдатам, что если они присоединятся к российской армии и войне против Украины — превратятся в "груз 200". Такие билборды появились на границе нашего государства и Белоруссии.

Соответствующие фото на своей странице в соцсети опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, на границе с Беларусью продолжается "война билбордов". У закрытого КПП с украинской стороны установлены борды с надписями:

“Подпиши контракт с Россией. С рашистами вместе будешь грузом 200”.

"С рашистами вместе будешь грузом 200".

"В этот раз украинцы напоминают белорусам, что не стоит идти на войну на стороне России, потому что это не их война", — подчеркнул Андрей Цаплиенко.

Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Напомним, что Лукашенко размечтался о возобновлении отношений со странами ЕС.

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