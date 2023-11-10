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"С рашистами вместе будешь грузом 200": на границе с Беларусью появились иронические билборды (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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"С рашистами вместе будешь грузом 200": на границе с Беларусью появились иронические билборды (фото)

Предупреждение для белорусских военных появилось возле закрытого КПП с украинской стороны.

Украинские военные всячески намекают белорусским солдатам, что если они присоединятся к российской армии и войне против Украины — превратятся в "груз 200". Такие билборды появились на границе нашего государства и Белоруссии.

Соответствующие фото на своей странице в соцсети опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, на границе с Беларусью продолжается "война билбордов". У закрытого КПП с украинской стороны установлены борды с надписями:

  • “Подпиши контракт с Россией. С рашистами вместе будешь грузом 200”.
  • "С рашистами вместе будешь грузом 200".

"В этот раз украинцы напоминают белорусам, что не стоит идти на войну на стороне России, потому что это не их война", — подчеркнул Андрей Цаплиенко.

© Telegram/Андрей Цаплиенко
Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко
©

Напомним, что Лукашенко размечтался о возобновлении отношений со странами ЕС.

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Дата публикации
Просмотры
300
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