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С рассветом россияне ударили ракетами по Краматорску и Константиновке: есть жертвы (фото последствий)

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С рассветом россияне ударили ракетами по Краматорску и Константиновке: есть жертвы (фото последствий)

Россияне утром 14 июня обстреляли Константиновку и Краматорск. / Фото: facebook/Павел Кириленко

По меньшей мере, трое погибших.

На рассвете среды, 14 июня, российские оккупационные войска атаковали ракетами Краматорск и Константиновку Донецкой области. Есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Рашисты ударили на рассвете, в пять утра. Направили ракеты по Краматорску и Константиновке. Два человека погибли и двое ранены в Краматорске. Один погиб и ранен в Константиновке", — говорится в сообщении главы ОВА.

Отмечается, что российские ракеты попали в частные сектора городов. В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере пять и повреждены около 20 частных домов. В Константиновке разрушены два дома, а повреждены — 55. Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Россияне нанесли удар по Краматорску в Донецкой области на рассвете 14 июня. / ©
Россияне нанесли удар по Краматорску в Донецкой области на рассвете 14 июня.
Ракетный удар по Константиновке. / © facebook/Павел Кириленко
Ракетный удар по Константиновке. / Фото: facebook/Павел Кириленко
Российская армия утром 14 июня ударила ракетами по Краматорску, есть жкртвы. / ©
Российская армия утром 14 июня ударила ракетами по Краматорску, есть жкртвы.

В Донецкой области несколько раз ночью объявляли воздушную тревогу. В частности, одна продолжалась 39 мин – 04:59-05:38, а вторая – 19 мин – 05:52-06:08.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня российские оккупанты нанесли удары по Украине крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе. Силами ПВО уничтожено 12 воздушных целей. Впрочем, произошли попадания.

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Дата публикации
Просмотры
1785
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