С рассветом россияне ударили ракетами по Краматорску и Константиновке: есть жертвы (фото последствий)

По меньшей мере, трое погибших.
На рассвете среды, 14 июня, российские оккупационные войска атаковали ракетами Краматорск и Константиновку Донецкой области. Есть жертвы среди мирного населения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Рашисты ударили на рассвете, в пять утра. Направили ракеты по Краматорску и Константиновке. Два человека погибли и двое ранены в Краматорске. Один погиб и ранен в Константиновке", — говорится в сообщении главы ОВА.
Отмечается, что российские ракеты попали в частные сектора городов. В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере пять и повреждены около 20 частных домов. В Константиновке разрушены два дома, а повреждены — 55. Кроме того, пострадал газопровод и электросети.
В Донецкой области несколько раз ночью объявляли воздушную тревогу. В частности, одна продолжалась 39 мин – 04:59-05:38, а вторая – 19 мин – 05:52-06:08.
Как сообщалось, в ночь на 14 июня российские оккупанты нанесли удары по Украине крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе. Силами ПВО уничтожено 12 воздушных целей. Впрочем, произошли попадания.