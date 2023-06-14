С рассветом россияне ударили ракетами по Краматорску и Константиновке: есть жертвы (фото последствий)

На рассвете среды, 14 июня, российские оккупационные войска атаковали ракетами Краматорск и Константиновку Донецкой области. Есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Рашисты ударили на рассвете, в пять утра. Направили ракеты по Краматорску и Константиновке. Два человека погибли и двое ранены в Краматорске. Один погиб и ранен в Константиновке", — говорится в сообщении главы ОВА.

Отмечается, что российские ракеты попали в частные сектора городов. В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере пять и повреждены около 20 частных домов. В Константиновке разрушены два дома, а повреждены — 55. Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Россияне нанесли удар по Краматорску в Донецкой области на рассвете 14 июня.

Ракетный удар по Константиновке. / Фото: facebook/Павел Кириленко

Российская армия утром 14 июня ударила ракетами по Краматорску, есть жкртвы.

В Донецкой области несколько раз ночью объявляли воздушную тревогу. В частности, одна продолжалась 39 мин – 04:59-05:38, а вторая – 19 мин – 05:52-06:08.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня российские оккупанты нанесли удары по Украине крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе. Силами ПВО уничтожено 12 воздушных целей. Впрочем, произошли попадания.

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