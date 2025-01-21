С разгона ударился головой о столб: пленный солдат из КНДР хотел покончить с собой (видео)

Военнослужащие из Северной Кореи готовы покончить с собой, чтобы только не попасть в плен к украинским воинам.

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказали подробности, как взяли в плен на Курщине солдата КНДР. Северокорейский военный был ранен, и пытался покончить с собой. Северокорейский солдат с разгона ударился головой о столб.

Об этом сообщает 95 ОДШБр в Facebook.

"Не секрет, что военнослужащие из Северной Кореи не сдаются в плен, они готовы покончить с собой, чтобы только не попасть к украинским воинам. Однако полесским десантникам удалось захватить такого боевика", — говорится в публикации.

Как рассказали бойцы 95 ОДШБр, во время одного из боев на Курщине в штурмовых действиях участвовали северокорейские военнослужащие. Но украинские защитники с помощью дронов заставили вражеское наступление захлебнуться.

На определенной локации был обнаружен солдат противника, который был ранен, в российской военной экипировке, но в бронежилете другого размера. Когда северокорейского солдата вели к бронемашине для дальнейшей транспортировки, он с разгона бросился на столб и ударился головой, пытаясь покончить с собой. Но все обошлось. Пленник, пока его не передали СБУ для допроса, просил показать ему фильмы о любви.

В плену солдат из Северной Кореи просил поставить ему фильмы о любви / Фото: скриншот с видео

Солдаты из Северной Кореи, по словам полесских десантников, молодые, тренированные, спортивные и выносливые парни. Они хорошо подготовлены физически, но не имеют боевого опыта. Они берут на Курском направлении количеством.

Северокорейские военные никогда не оставляют своих собратьев на поле боя, в отличие от россиян

Десантники отметили, что, в отличие от россиян, которые бросают своих солдат на поле боя, как раненых, так и погибших, военные КНДР пытаются своих соотечественников всегда забирать. Им, скорее всего, приказали не сдаваться в плен, чтобы скрыть доказательства своего участия в войне.

Как полесские десантники взяли в плен военнослужащего КНДР

Напомним, в Курской области России украинские спецназовцы подошли к северокорейскому солдату, который лежал в лесу совсем один и был ранен. Увидев украинцев, молодой военный вытащил гранату, угрожая ее взорвать. Чем все закончилось, читайте в новости.

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