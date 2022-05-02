"С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию": Данилов объяснил, что будет дальше с переговорами с РФ

"С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию": Данилов объяснил, что будет дальше с переговорами с РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о гарантиях безопасности Украины и документах, которые Киев может подписать с Москвой.

По его словам, обсуждение гарантий безопасности Украины с другими государствами мира может начаться в ближайшее время. Однако Данилов уверен, что Украина должна рассчитывать только на себя — на свое оружие и общество.

Об этом он сказал 2 мая в эфире телемарафона "Единые новости".

"С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию. И чем быстрее они это сделают, тем больше будет пользы для их страны", — заявил Данилов.

По его словам, вопрос гарантий безопасности для Украины непростой. В мировой истории это было в последний раз в 1943 году, когда в Москве собрались министры иностранных дел Великобритании, США, СССР и Китая. Тогда они обсудили послевоенное устройство.

Сегодня для Украины этот процесс еще не начат, однако это может измениться совсем скоро.

В то же время, сам Данилов убежден, что рассчитывать Украине следует только на себя.

"О ситуации, связанной непосредственно с гарантиями для нашей страны, я, как гражданин и патриот, могу сказать, что на первое место следует поставить наши гарантии, наше сознательное общество. Наши военные, все, которые вовлечены в сектор безопасности и обороны, — на втором месте. И третье место – это наше оружие. Вот наши гарантии", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что прошлые договоренности с РФ оказались недейственными — Путин оккупировал Крым и часть Донбасса.

"Мы уже имели подписи на гарантиях с Российской Федерацией, с другими странами. Чем все это закончилось – мы все видели: мы потеряли Крым, мы потеряли часть территорий Донецкой и Луганской областей. И сейчас у нас идет большая война. Я в эти гарантии, конечно, хотел бы верить. Считаю, этим вопросом нужно заниматься", — отметил Данилов.

По его словам, крепкая страна — это самая мощная гарантия, которую мы сегодня можем дать.

"Если у нас такого не будет – какие-либо гарантии не будут работать, потому что для слабых гарантии потом никто выполнять не будет", — подчеркнул Данилов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда может наступить переломный момент в войне и Украина сможет пойти в наступление.

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