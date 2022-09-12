"С россиянами произошла какая-то "беда" у Лимана": Арестович — о ситуации на фронте

Если ВСУ уничтожат оккупантов в районе Лимана, тогда откроется путь на Лисичанск и Северодонецк.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Как сообщают россияне, у них произошла какая-то беда в районе Лимана. Они страдают и пишут об этом страшные вещи. Мол, Лиман едва держится. Если прочесть сепаратистские и российские сайты, то там у них незаметно подкралась беда. "Герои", бьющиеся под Осколом попадают в очень неприятную ситуацию, которая неизвестно, чем для них закончится.Посмотрим, а что касается Лимана, то там интересная ситуация.Злые языки говорят, что ВСУ форсировали Северский Донец.Мы можем обсуждать то, что говорят оккупанты. А если это правда, то Лиман попадает в очень плохую ситуацию. А если Лиман упадет, то дорога на Лисичанск и Северодонецк раскрывается", — сказал Арестович.

Напомним, после сокрушительного поражения на Харьковщине окружение Путина толкает его на последний радикальный шаг.

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