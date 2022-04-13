С сегодняшнего дня на Херсонщине начнется выплата пенсий и зарплат бюджетникам

С сегодняшнего дня на Херсонщине начнется выплата пенсий и зарплат бюджетникам

Речь идет о социальных выплатах для жителей Херсонщины и заработной плате работникам бюджетной сферы.

С сегодняшнего дня, 13 апреля, в Херсонской области начнется выплата пенсий и зарплат бюджетникам.

Вопрос с казначейством по социальным выплатам населению и заработным платам для работников бюджетной сферы Херсонщины решен.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Сообщаем, все вопросы с казначейством решены. С сегодняшнего дня начнутся выплаты", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области все еще остается угроза ракетных ударов.

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