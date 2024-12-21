С середины 2022-го – одна и та же проблема: эксперт о том, почему ВСУ попадают в окружение

По его наблюдению, именно на флангах ВСУ часто не удерживали наши оборонные рубежи. Поэтому перед угрозой оцепления Силы обороны были вынуждены каждый раз отходить.

Российские оккупанты еще от захвата Попасной в 2022 году применяют одну и ту же методику, которую сейчас пытаются осуществить возле Курахово.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев, передает "Эспрессо".

"Если мы откроем карту Deep State, то наглядно увидим, насколько кризисная ситуация и в районе самого Курахового, и южнее его. Украинские силы обороны долгое время находятся в оперативном полуокружении", — говорит эксперт.

По его словам, единственная дорога там для Сил обороны – это трасса Н15. Причем россияне понемногу начинают подбираться к этой трассе. Речь идет не только о Старых Тернах, но и о тех населенных пунктах, которые расположены южнее той трассы, ведь враг сует и давит буквально с двух сторон.

По мнению Селезнева, лишь вопрос времени, сколько наши воины будут находиться на этом участке фронта.

"Мы должны спасти всех, создать необходимые условия для того, чтобы обезопасить наш личный состав, который сейчас находится в тех сложных условиях, чтобы они могли выйти на новые заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции", — подчеркнул экс-глава Генерального штаба.

Два года – одна и та же беда

Селезнев отметил, что фактически с середины 2022 года каждый раз украинские силы попадают в одну и ту же "неприятность". Он напомнил о событиях, происходивших в районе Попасной.

"Там же впервые подразделения ЧВК "Вагнер" начали давить на наших защитников, сжимая тиски вокруг нашего гарнизона, который защищал этот населенный пункт. Оказалось, что эта опция является удачной, и в течение многих последующих операций противник пользовался именно такой методикой и схемой, атакуя наши рубежи в лоб, не достигая соответствующих успехов, он атаковал наши фланги", – объяснил аналитик.

По его наблюдению, именно на флангах ВСУ часто не удерживали наши оборонные рубежи, соответственно, перед угрозой оцепления Силы обороны были вынуждены каждый раз отходить.

Селезнев резюмировал, что такая же ситуация в ближайшей перспективе ожидает наш гарнизон, который действует в районе Курахово. Такие же угрозы сейчас формируются на других участках фронта, в частности в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации.

Ранее в DeepState сообщили, что оккупанты захватили Успеновский мешок к югу от Курахового. По информации канала, не всем военным удалось выйти из окружения.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" возразили, что якобы Силы обороны находятся в окружении возле Успеновки и Трудового на Кураховском направлении.

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