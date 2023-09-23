С середины августа идет определенная активизация: Буданов прокомментировал удары по Крыму

Контрнаступательная операция ВСУ началась в начале лета и продолжается до сих пор. Если говорить о Крыме, то нельзя не заметить, что с середины августа по Крыму идет определенная активизация.

Об этом в интервью изданию The Drive рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Поэтому, во-первых, сам факт состоит в том, что мы поражаем военную инфраструктуру и военные объекты в оккупированном Крыму и инфраструктуру оккупанта. Если мы углубляемся в удары по системе ПВО, то здесь все сложнее. Во-первых, сами системы противовоздушной обороны – это очень дорогостоящее оборудование, и для того, чтобы их изготовить, и под российскими флагами, нужно много времени, потому что весь этот инвентарь сейчас задействован в войне против Украины, а также на защите Москвы. Они забрали противовоздушную оборону со всех сторон. Естественно, когда мы привлекаем еще один и еще один батальон противовоздушной обороны российской армии, им нужно думать, откуда они могут извлечь эти системы и где они могут задействовать меньшую оборону в других местах", — говорит он.

Второй момент в отвлекании обороны, по словам Буданова, состоит в том, что ВСУ делают эти дыры в общем охвате ПВО.

"Эти дыры используются для других вещей. Кроме того, мы истощаем их запасы ракет ПВО, потому что они не безграничны. И с политической точки зрения мы также демонстрируем очевидную несостоятельность российских систем ПВО, что, соответственно, делает их менее прибыльными на мировых рынках вооружений", – добавил он.

Отвечая на вопрос, касается ли такая военная скоординированная кампания только Крыма, делается ли это внутри России, наносятся ли удары по авиабазам и другим объектам и по Москве, Буданов подчеркнул, что разведка никогда официально нападения на Москву не подтверждала.

"Скажем так, мы никогда официально (нападения на Москву – ред.) не подтверждали (Буданов смеется), и я буду оставаться на этой позиции. Но я могу поделиться своим мнением по поводу тех ударов. Все вышеперечисленные факторы четко совпадают с ударами внутри России. Особенно когда мы говорим об очевидном снижении спроса на российское оружие, потому что когда весь мир видит, что какие-то беспилотники атакуют Москву, никто уже не хочет покупать российские системы ПВО, и это для них очень больно, и это связано с дополнительными факторами, которых нет, когда мы обсуждаем Крым", — подытожил он.

Напомним, в украинском ГУР отмечают, что имеют список стратегических объектов России, подлежащих уничтожению. Речь идет о военных объектах, объектах оборонно-военного комплекса.

Читайте также: