С такими запасами ракет Россия будет продолжать атаки: Умеров – о массированном обстреле Украины (видео)

Массированная ракетная атака государства-террориста на нашу землю. Многие месяцы россияне накапливали ракеты вот для этого: удары по жилым домам, торговым центрам, больницам. По мирным украинским городам. По данным Воздушных сил оккупанты использовали аэро-баллистические, баллистические, крылатые, зенитно-управляемые ракеты, дроны-камикадзе "Шахед". 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505. Это самая массированная атака из воздуха за эту войну. Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что не имеет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев. За каждое из этих преступлений будет справедливо наказание. Благодарю каждого солдата и офицера наших сил ПВО, которые собственным профессионализмом срывают коварные планы врага, чтобы сломить нашу волю к борьбе до победы. Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки. Со своей стороны, продолжаем работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак. ____ A massive missile attack by terrorista state on our land. Для множества месяцев, резиденции сложенных поместий для этих объектов: разрывы на резиденции, магазинах центров, и hospitals в счастливых украинских городах. Подтверждение к воздушному фронту, соперникам были использованы аэро-баллистические, баллистические, путешествия, и анти-аэркraft производимые мольбы и шахматные камиkaze drones. 18 стратегических бомбардировщиков лежал на X-101/X-505. Это most massive air attack of this war. Russians подвержены и соответствуют нашим представителям и отвержены infrastructure. Подарок и замок, Russia demonstrates до всього світу, що це не інший лад, як террор, murder, и genocide of ukrainians. Они будут пользоваться каким-то показателем для всех этих дел. Я имею приятное для всех vojáka a Officer для наших незмінних сил, які з своїми своїми profesionalism, пишуть особливі плани людства до перешкоди для нас, щоб боротися за битву. It is obvious that with stocks missiles that the aggressor state has, they can and will continue such attacks. Для нашої частини, ми продовжуємо працювати з національними урядовими партнерами, що здійснюють Україна з належним числом несравненных устройств для защиты наших людей от опасной угрозы предстоящих атак.