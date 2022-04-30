С территории "Азовстали" смогли вывести 20 раненых гражданских: они должны попасть в Запорожье

Это люди, которых достали из-под завалов – женщины и дети.

С территории "Азовстали" смогли вывести 20 гражданских, которых достали из-под завалов — это женщины и дети.

Они поедут в Запорожье.

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь.

"Режим тишины был договорен на 6:00 30 апреля. Однако всю ночь и все утро оккупанты обстреливали завод из артиллерии", — отметил он.

Отметим, ранее мэр Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что появилась надежда на эвакуацию мариупольцев от ТРЦ "Порт-Сити" на подконтрольную Украине территорию.

"Есть реальный сдержанный, но оптимизм, что сегодня наконец-то удастся начать большую эвакуацию. Автобусы должна подавать на "Порт-Сити" российская сторона, так что вы в курсе, что может быть всякое. Но звоните во все колокола и рельсы, чтобы успеть и не упустить", — написал советник мэра.

Отметим, что ТРЦ "Порт-Сити" расположен на правом берегу Кальмиуса, на Запорожском шоссе. Металлургический комбинат "Азовсталь", где в укрытиях находятся украинские военные и мирные жители – в Левобережном районе.

Напомним, в Мариуполе российские захватчики разрешили жителям перемещаться по мосту через Кальмиус между Левобережным районом и правобережной частью города. Одновременно были устроены блокпосты для усиления контроля.

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