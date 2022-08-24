С территории Беларуси на Украину летят ракеты – мониторинговая группа

С территории Беларуси предположительно в направлении Украины 24 августа было выпущено несколько ракет.

Ракеты запустили в 17:13 с территории Мозырьского района Беларуси, самопровозглашенный президент которой желал украинцам в День Независимости "мирного неба".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн"

"17:13 Мозырский район. Предположительно запуск 4-х ракет. Запуски слышат также в Жовтневом и Туровском районах. Вероятно, пуски происходят из российских бомбардировщиков. Лукашенко, желающий "мирного неба", снова предоставил воздушное пространство российским оккупантам", — идет в сообщении.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Лукашенко, который в День Независимости сделал очередное циничное заявление по Украине. Подоляк отметил, что после победы Украины с пожелавшим Украине "мирного неба" Лукашенко и его сторонниками обсудят все "оттенки мирного неба над Украиной".

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