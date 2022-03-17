С территории Беларуси российские оккупанты наносят ракетные удары: ночная сводка Генштаба

Россияне в полной мере не добились никакой стратегической цели наступательной операции.

В среду, 16 марта, российские оккупанты "продолжили наступательную операцию против нашего государства. Врагом в полной мере не достигнута никакая стратегическая цель наступательной операции".

Об этом говорится в ночной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Волынское направление

Российские оккупационные войска при полной поддержке военно-политического руководства Беларуси продолжают активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск. Российская армия активно использует аэродромную сеть и транспортную инфраструктуру Беларуси.

Государственный пограничный комитет Беларуси постоянно осуществляет мониторинг обстановки в приграничных с Украиной районах. Для получения информации разведывательного характера белорусские разведывательные органы осуществляют опрос граждан, пересекающих украинско-белорусскую границу.

Полесское направление

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении разведки и попытке организовать контрбатарейную борьбу. Значительных успехов не добились. В ходе боевых действий подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ понесли значительные потери в личном составе и технике, были вынуждены преждевременно задействовать резервы.

Северское и Слобожанское направления

Активные наступательные действия со стороны врага не фиксируются. Российские оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы.

Россияне пытаются продвинуться к югу от города Изюм, вероятно, для продолжения наступления в направлении Славянска. Удачи не имеют.

Южнобужское направление

Россияне продолжают попытки закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины удара по аэродрому Херсон, который временно находится под контролем оккупантов, россияне пытаются осуществить перебазирование уцелевшей техники.

Черное море

Корабельный состав Черноморского флота РФ продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.

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