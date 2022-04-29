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С территории Беларуси сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов – Генштаб

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С территории Беларуси сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов – Генштаб

Associated Press

Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам нашего государства с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает Генштаб ВСУ.

"Отмечалось проведение проверки готовности авиационной компоненты дежурных сил и средств системы противовоздушной обороны республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам Украины с территории республики Беларусь.

Напомним, на днях в Беларуси проводилась радиоэлектронная разведка у границы с Украиной: была угроза ракетно-авиационных ударов.

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