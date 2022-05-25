С территории РФ оккупанты обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины

С территории РФ оккупанты обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины

Страна-агрессор Россия не прекращает обстрелы приграничья Черниговской и Сумской областей со своей территории.

В ночь на 25 мая в 3:40 захватчики нанесли удар по Черниговщине, а вечером 24 мая произошли обстрелы территорий Сумщины.

Об этом сообщили в ГНСУ.

Со стороны российского населённого пункта Любачене был обстрел пограничной территории Новгород-Северского района Черниговщины. Зарагбники государства-террористки корректировали огонь с помощью дронов и били из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм.

Накануне вечером пара вражеских самолетов дважды производила пуски неуправляемыми ракетами в направлении Шосткинского района Сумщины. Возле другой деревни этого же района разорвалось восемь боеприпасов. Кроме того, семь мин взорвались в окрестностях населенного пункта Конотопского района региона.

Как сообщалось, по состоянию на 25 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 29,4 тысяч человек. Данные уточняются. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском направлении.

Читайте также: