С территории РФ всю ночь по Сумской области враг выпускал ракеты, бил из САУ и нанес авиаудар: фото

С территории РФ всю ночь по Сумской области враг выпускал ракеты, бил из САУ и нанес авиаудар: фото

В Сумской области всю ночь враг обстреливал мирный город Белополье и его окрестности.

С территории РФ также оккупанты ночью вели минометный огонь по северной части Шосткинского района.

Об этом 23 мая сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Всю ночь сегодня враг обстреливал мирный город Белополье и окрестности. Со своей территории россияне выпускали ракеты, били из САУ и около часу ночи был авиаудар", — отметил он.

В результате – пострадали частные дома гражданских жителей города, по меньшей мере 11 домов серьезно повреждены. Глава области добавил, что к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Также читайте Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область: в ГСЧС сообщили о последствиях

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 89-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: