С территории России Сумскую область обстреляли из "Градов", Черниговскую – из минометов, – Госпогранслужба

С территории России Сумскую область обстреляли из "Градов", Черниговскую – из минометов, – Госпогранслужба

В рамках восстановления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей пограничники вместе с ВСУ уже вышли к пограничным подразделениям и другим местам дислокации.

А дальше по линии государственной границы – в пункты пропуска. В общей сложности протяженность государственной границы в этих трех областях – 1200 километров.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в Медиацентре "Украина".

"Проводятся мероприятия по разведке местности в пограничном, инженерном обустройстве, создаются опорные пункты, пункты наблюдения и контрольные посты, а также другие определенные места для несения службы пограничниками. Классической охраны границы не происходит, ведь остается опасность минирования местности, работы ДРГ и обстрелов со смежной стороны", – отметил он.

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По словам Демченко, наряды пограничников уже фиксировали, как с территории России из "Градов" обстреливали территорию Сумской области, а из минометов – Черниговской.

Враг в один из дней трижды вел минометный огонь по территории Черниговской области напротив государственной границы. "По неизвестным был открыт огонь, после чего они отошли. Разведывательно-поисковые группы на Черниговщине продолжают обнаруживать схроны с оружием, боеприпасами и снарядами, оставленными военнослужащими российской федерации", — сказал он.

Спикер Госпогранслужбы также добавил, что по другую сторону украинской границы на отдельных направлениях напротив Черниговской и Сумской областей враг проводит инженерное обустройство позиций и наблюдательных постов. В российском приграничье отмечаются отдельные перемещения военной техники.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что "воздушный парк ВСУ несколько увеличился".

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