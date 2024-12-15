С топливом в одну сторону: на Северском направлении окупантов отправляют в штурмы

Враг активно атакует из всех возможных средств.

На Северском направлении русских военных отправляют в штурмы с запасом топлива в одну сторону.

Об этом сообщил командир подразделения "БАРНИ" мотопехотного батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" Степан Барна в эфире КИЕВ24.

Барна отметил, что враг активно атакует из всех возможных средств, пытаясь прорвать украинскую оборону.

"Атакуют на всех средствах, начиная от авиации, обстреливая КАБами позиций Сил обороны. Далее работает созданная реактивная артиллерия. Затем происходят штурмовые действия с участием непосредственно БМП, МТБ, разнообразных средств, которые дают быстро проникнуть на линию сил обороны. Это, в частности, и мотоциклы и баги", — отметил военный.

По его словам, в мотоциклах, которые украинские военные перехватывают после штурмов, горючего хватает только на одну сторону. Это означает, что никто не ожидает возвращения солдат.

Напомним, в Генштабе сообщили о сложной ситуации на фронте.

Читайте также: