"С трусами белыми выходят к нам": военный рассказал, как "мобики" массово сдаются в плен

Оккупанты пытаются завладеть хотя бы каким-либо преимуществом после провозглашения "ЛДНР" и попытки аннексии украинских областей, а также массово сдаются в плен.

Военнослужащий батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко рассказал, что тяжелые бои сейчас продолжаются на Донецком и Бахмутском направлении, а в Харьковской и Луганской областях недавно мобилизованные россияне массово сдаются в плен.

Об этом он сказал в эфире "Апостроф TV".

"В районе Лимана они терпят поражение, мы уже заходим на территорию Луганской области", – сказал Лысенко.

По словам военнослужащего, боевая способность оккупационной армии ухудшается. Если в мае они имели преимущество наступления в Северодонецке и Рубежном, могли маневрировать с ротами снайперов, минометчиков и работали слаженно, то сейчас какие-то их сотрудничества значительно ухудшилось, хотя количество обстрелов и не уменьшилось.

"Готят со всего, прямо в нашу сторону, а куда он летит — нет времени разбираться", — подчеркнул военный.

В то же время военнослужащие из Харьковщины и Луганщины рассказывают, что "мобики" массово сдаются в плен.

"Неприятная ситуация, потому что мы настроены на бой, убийство врага, а нам нужно быть в какой-то мере гуманистами для этих так называемых бойцов с желтыми пятнами спереди. Мы не рассчитывали, что они будут сдаваться. Мы думали, будем их просто убивать. Ну что с Нам теперь нужно выделять охрану, искать место, связываться с СБУ, передавать их… Но это уже становится их традицией, они по сарафанному радио передают друг другу, как казаться, что поднимать… Были случаи, с белыми трусами выходят к нас, один вышел с пенопластом, второй с тряпкой", – рассказывает военный.

Лысенко считает, что впоследствии оккупанты будут сдаваться в плен целыми взводами.

"Сейчас будет тенденция — будут казаться ротами, взводами, дай Бог, целыми полками и дивизиями. Это будет массово, потому что эти люди немотивированы, их ловили на улице. Такие люди не побеждают", — подчеркнул он.

Мобилизация в России

По данным Генштаба Украины, с начала полномасштабного вторжения по 18 октября Россия лишилась уже 65 850 тыс. солдат на войне против Украины.

21 сентября российский диктатор ВладимирПутин объявил так называемую "частичную" мобилизацию для пополнения сил армии РФ вследствие больших потерь в Украине. Россия планировала призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек.

17 октября стало известно, что якобы в Москве объявили о завершении так называемой частичной мобилизации.

Как пишет издание Bloomberg, многотысячные потери на поле боя, привлечение дополнительно 300 000 тыс. резервистов к войне и бегство людей за границу – приведут к самому масштабному демографическому кризису в России.

Российский публицист Андрей Пионтковский рассказал, что мобилизация в России плохо закончится для Путина. Мобилизированные, которым удастся выжить на войне, могут поднять вооруженное восстание, как это было в царской России.