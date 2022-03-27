С "учений" в Украине домой доставили 600 тел, продолжается опознание российских "героев"

Погибших оккупантов доставили в военные гарнизоны в Нижегородской области.

За последние пять дней в Нижегородскую область Российской Федерации доставили около 600 тел погибших оккупантов.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

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"В военные гарнизоны в Нижегородской области за последние пять дней доставлено около 600 тел российских военнослужащих, погибших во время боевых действий на территории Украины", — написал он на странице Facebook.

Напомним, что по состоянию на 27 марта, 32-е сутки войны, украинская армия ликвидировала уже 16 600 российских захватчиков. Около тысячи оккупантов находятся в плену. Также россияне потеряли тысячи единиц своей техники. Украинские защитники подбили 127 вертолетов, 121 самолет. В общей сложности воздушные силы противника потеряли уже 248 единиц самого дорогого вида вооружения и 56 беспилотников. Также уничтожены более 50 комплексов противовоздушной обороны, 93 реактивные системы залпового огня — это "Грады", "Смерчи" и "Ураганы", которыми вражеские силы бьют по украинским городам.

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