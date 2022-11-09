"С учетом нынешних реалий": у Лаврова заявили о готовности РФ к переговорам с Украиной

Захарова говорит, что переговоры должны состояться с учетом складывающейся сейчас ситуации.

Россия готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

С заявлением также выступила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова 9 ноября.

"РФ готова вести переговоры с Украиной с учетом складывающихся сейчас реалий", — заявила спикер путинской дипломатии.

Представитель государства-агрессора, по привычной методике Кремля, заявила, что якобы РФ никогда не отказывалась от переговоров и является мол открытой к диалогу.

Кстати, сразу после полномасштабного вторжения РФ, 25 февраля, Захарова утверждала, что организация переговоров с Киевом не отменяет реализации целей так называемой "специальной военной операции". В свою очередь, спикер Путина не раз повторял Кремлевское требование о "закреплении за Украиной статуса нейтрального демилитаризованного государства".

Сам же Путин убеждает, что якобы готов к диалогу и в последнее время всячески склоняет Киев, но диктатор заявляет, что не будет обсуждать возвращение незаконно захваченных оккупантами украинских территорий.

Переговоры с РФ

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что возможность диалога может быть только, когда оккупанты выйдут с украинских территорий. Кроме того, украинская сторона еще до 24 февраля неоднократно призывала Россию к диалогу. Впрочем, россияне придумывали постоянно новые отговорки и выдвигали разные условия.

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Уже в ноябре президент Владимир Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры с Кремлем: восстановление территориальной целостности; уважение к Уставу ООН; возмещение всех убытков, причиненных войной; наказание каждого военного преступника; гарантии, что вторжение не повторится.

Между тем, эксперты Института изучения войны считают, что Путин все еще не готов заканчивать войну и садиться за стол переговоров. Диктатор все еще надеется достичь своих целей, ради которых он начал войну.

А представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что заявления руководства России о якобы готовности к переговорам остаются голословными. Чтобы продемонстрировать свою готовность и способность вести добросовестный диалог россиянам, прежде всего, нужно прекратить бомбардировку Украины.

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