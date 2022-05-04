С украинскими защитниками Мариуполя на "Азовстали" исчезла связь – мэр

С украинскими защитниками Мариуполя на "Азовстали" исчезла связь – мэр

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 4 мая, что украинские военные, находящиеся на заводе "Азовсталь", сегодня не вышли на связь.

Еще вчера Бойченко общался с украинскими защитниками Мариуполя.

Об этом мэр города заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", – сказал Бойченко, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в районе "Азовстали" .

Напомним, 3 мая российские оккупанты начали мощный штурм "Азовстали" в Мариуполе. Украинские защитники призвали власть вмешаться и решить этот вопрос.

Отметим, что в течение 3 мая из "Азовстали" удалось эвакуировать 156 мариупольцев. Однако на территории завода остаются еще несколько сотен человек.

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