С украинскими защитниками Мариуполя на "Азовстали" исчезла связь – мэр

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 4 мая, что украинские военные, находящиеся на заводе "Азовсталь", сегодня не вышли на связь.
Еще вчера Бойченко общался с украинскими защитниками Мариуполя.
Об этом мэр города заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.
"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", – сказал Бойченко, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в районе "Азовстали" .
Напомним, 3 мая российские оккупанты начали мощный штурм "Азовстали" в Мариуполе. Украинские защитники призвали власть вмешаться и решить этот вопрос.
Отметим, что в течение 3 мая из "Азовстали" удалось эвакуировать 156 мариупольцев. Однако на территории завода остаются еще несколько сотен человек.
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