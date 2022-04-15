С уничтожением крейсера "Москва" обстрелов меньше не станет, а на дне следует поискать еще и ядерное оружие

С уничтожением крейсера "Москва" обстрелов меньше не станет, а на дне следует поискать еще и ядерное оружие

Всего на море украинская оборона уничтожила почти десяток морских целей и дальше будет.

С потерей своего военного корабля "Москва" врагу стене труднее воевать, потому что придется считаться с радиусом поражения украинских ракет.

Уверяет военный эксперт Александр Мусиенко, в эфире ТСН.

По его словам, сейчас флот РФ остается без прикрытия, что существенно ограничивает их маневры. Например, высадку десанта в Одесской области можно забыть, потому что будут опасаться подходить на расстояние поражения ракеты. Станет меньше калибров, где-то на 16 ракет, изначит и на 16 целей станет меньше. Но эксперт убеждает, что обстрелы территории Украины с моря не прекратятся.

Кроме того, есть еще одна опасность от уже затонувшего корабля, а именно есть информация, что на бору могло быть ядерное оружие. Поэтому теперь международные контролирующие органы должны это проверить, но эксперт предполагает, что россияне туда не допустят.

"Они не должны сдетонировать на дне. Но стоило бы их все же отыскать. На открытость со стороны России ожидать не стоит. Но в этом должны быть заинтересованы все, также и Россия", — отмечает Мусиенко.

Военный эксперт прокомментировал влияние уничтожения флагмана "Москва" на ситуацию на морском фронте

Напомним, что направление, которым наши пограничники в первые дни войны отправили российский военный корабль «Москва», когда тот атаковал украинский гарнизон на острове Змеином, услышал и поддержал весь мир. Но теперь мир увидел, что крейсерский флагман российского Черноморского флота еще действительно пошел по указанному нашим военным адресу.

Украинские ракетчики провели филигранную атаку на распиаренный и защищенный системами ПВО символ оккупантов на Черном море… Россияне традиционно, поначалу атаку не признавали. Только сообщили о пожаре на борту. Мол детонировали боеприпасы, но впоследствии потерю Москвы подтвердили.

Москва сразу возглавила список самой дорогой российской техники, которую уничтожили ВСУ. "Форбс" оценил корабль в 750 миллионов долларов. Ракетный крейсер – был крупнейшим действующим военным кораблем оккупантов в Черном море. Его посещал сам Путин. Он был постоянным участником парадов и показательных стрельб. Москва была своеобразным сакральным символом Черноморского флота России, поэтому на дно наши ребята двумя "Нептунам" отправили не просто убийцу авианосцев, на борту которого было пол тысячи морпехов, артиллерийское, зенитное, противолодочное, минно-торпедное вооружение и 16 ракет, но и всю репутацию ВМС России.

«Это основное оружие, которое имел Черноморский флот для действий в средиземноморском театре против авианосных группировок стран НАТО», – рассказывает Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

И это мощное оружие потопили украинские "Нептуны", которые фактически стали на вооружение только в январе этого года. Морально-психологическое влияние от потери флагмана флота, да еще с названием "Москва", трудно переоценить. Недаром Гитлер в свое время переименовал "карманный линкор" "Дойчланд" в "Лютцов", чтобы, в случае чего, не пришлось говорить о потопленной "Германии".

«Нептун потопил «Москву» – это же символично. Бог моря на нашей стороне. Уничтожили флагман Черноморского флота, утопили Москву. Это очень важно психологически, политически», – говорит Евгений Лупаков, бывший представитель министра обороны Украины на Черноморском флоте, один из организаторов перехода сторожевого корабля Черноморского флота СКР-112 под украинский флаг в 1992 году.

Перед началом войны в Черном море под предлогом учений Россия собрала целую армаду. Лишь больших десантных кораблей было 12. И флот мог быть еще больше, если бы не закрыла Босфор для русских военных судов. Впоследствии оккупанты устроили блокаду украинских черноморских портов. Заблокировали около сотни торговых сухогрузов, танкеров и контейнеровозов. Некоторые даже были расстреляны русскими ракетами. А еще флот РФ заменял Черное море в том числе и минами из украинских военных складов, которые захватили в 2014 году в Севастополе, поэтому чувствовал себя единственным хозяином всей акватории. Но потеряв флагман, который россияне считали непобедимым, их дерзость должна угаснуть, считают эксперты.

По подсчетам руководителя Института черноморских стратегических исследований Андрея Клименко после потери Москвы — суммарный залп крылатых ракет российских кораблей в Черном море снизился почти на четверть с 72 до 56.

К тому же весь флот оккупантов стал уязвимым для ракет и беспилотников. Москва своей системой ПВО прикрывала другие корабли во время их операций, в том числе обстрелы побережья и маневры морского десанта. В помойку пошли все наработанные оперативные планы, где был задействован потенциал «Москвы». Поэтому с исчезновением исчезла и угроз высадки вражеского десанта в морских городах.

"Москва" пошла ко дну - как потеря крупнейшего военного корабля орков повлияет на ситуацию в Черном море

«Такими действиями мы демонстрируем, что у нас есть серьезные противокарабельные ракеты и мы готовы защищать свое побережье – это серьезный сигнал нашему врагу», – добавляет Мусиенко.

"Нептуны" показали – способны успешно поражать цель на расстоянии до двух сотен километров. А когда Великобритания передаст нам обещанные противокорабельные ракетные комплексы «Гарпун», наши ребята смогут доставать морские цели и на все 300 километров. «Мы показали, что Украина может серьезно противодействовать надводным кораблям серьезному классу и больше на значительных дистанциях. Это автоматически заставит противника, чтобы он не приближался к нашим берегам, вел обстрелы и наблюдения», — говорят эксперты.

А значит, произвол россиян на Черном и Азовском морях похоже очень скоро закончится. Как пишет CNN, со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, российские корабли, действовавшие на севере Черного моря в районе крейсера Москва, уже отошли к югу, дальше от украинского берега. «Данная команда кораблям Черноморского флота перейти на базирование в Новороссийск. Убегают, убегают», — констатирует Рыженко.

«Москва» сейчас самая большая, но не единственная ювелирная работа наших военных на море. По официально не подтвержденной информации, «Нептуном» наши серьезно повредили корвет «Адмирал Эссен». А еще нашей «Точкой У» в порту оккупированного Бердянска украинские военные уничтожили большой десантный корабль «Саратов» и повредили десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск». Всего на море украинская оборона уничтожила почти десяток морских целей и дальше будет.

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