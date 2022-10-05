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С уважением относимся к украинскому народу и культуре: Путин сделал очередное циничное заявление

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С уважением относимся к украинскому народу и культуре: Путин сделал очередное циничное заявление

Фото: Associated Press

Фюрер Путин в очередной раз сделал циничное заявление по поводу украинцев и национальной культуры.

Глава Кремля Путин заявил, что "с огромным уважением" относится к украинцам и нашей культуре в целом.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

“Мы всегда, и, несмотря на трагедию сегодняшних дней, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинскому языку, литературе и так далее. Мы никогда не допускали ничего такого, что в Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка. Мы со своей стороны будем идти другим путем: с уважением будем относиться ко всему украинскому”, — сказал Путин.

После этого он еще раз попытался "присвоить" себе историю нашего государства, назвав наши территории — "русскими".

Напомним, что диктатор Путин заявил, что причиной войны стали попытки Украины и Запада "разорвать историю на части", поскольку в его фантазиях украинские территории когда-то были "российскими".

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Дата публикации
Просмотры
3265
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