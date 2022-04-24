"С военной точки зрения битва за Донбасс была не нужна" — Арестович

"С военной точки зрения битва за Донбасс была не нужна" — Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что сил, которые российские войска собрали на Донбассе, мало, чтобы решительно победить.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию "Медуза".

Арестович отметил, что россияне активно наступают на Донбассе, однако этого недостаточно.

"Но проблема для них в том, что это неблагоприятная для наступления местность. Сил, которые они там собрали, мало, чтобы решительно победить. На Изюмском направлении они пытаются 25 тысяч войск втиснуть в пять лесных дорог. А вокруг овраги, битые железнодорожные рельсы и переезды. Многочисленные сооружения с длинными бетонными каналами – считайте, противотанковые рвы. В этой местности дожди шли почти две недели – это размокшие поля, которыми не пройдешь", — подчеркнул он.

Арестович также сказал, что в противовес российским оккупантам, украинские военные прекрасно знают там местности, что является большим стратегическим преимуществом.

"Против них наши самые боеспособные части – тяжелая механизированная пехота и танковые подразделения, которые восемь лет там стояли. Они прекрасно знают местность, они злые и мотивированные. Там безнадежная (для войск РФ – ред.) ситуация. Это с самого начала была безумная идея – проводить операцию. С военной точки зрения она была не нужна. Она объяснялась чисто политическим решением — выйти на границы Луганской и Донецкой областей и объявить о победе", — отметил он.

Арестович сообщил, что после провала основного плана (захватить Киев – ред.), задача РФ заявить, что захват Луганской и Донецкой областей – это победа.

"Потом они хотят свернуть кампанию. Вернуться к переговорам, главная задача которых – снять санкции. Вот такая кремлевская история, потому что им нужно до конца двух месяцев войны что-то говорить (жителям России – ред.). Тем более Пасха, надо заявить о каких-то победах. Но не так произошло, как предполагалось", — резюмировал он.

Напомним, Алексей Арестович спрогнозировал, когда Украина будет иметь преимущество над РФ, и сообщил, что для этого нужно.

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