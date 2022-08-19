С войны в Украине пытаются сбежать 700 российских контрактников из 64-й бригады, совершавшей зверства в Буче

Уволиться с военной службы и покинуть Украину пытаются около 700 российских контрактников из 64-й мотострелковой бригады, которая совершала зверства в Киевской области, в частности в Буче.

Однако пока оккупантам не удается этого сделать.

Об этом сообщает издание "Важные истории"

Так, авторы материала ссылаются на самих бойцов 64-й бригады. Они рассказали, что командование отказывается выводить из Украины даже военных, у которых еще в мае закончился контракт с армией. Поэтому некоторые контрактники просто убегают и едут в часть за собственные деньги. А уже на месте пишут заявления об увольнении со службы.

Кроме того, бойцов бригады пытаются удержать на службе обещаниями повысить плату от 90 до 120 тыс. руб. в месяц.

Так, один из собеседников издания посетовал на невозможность уехать из Украины.

"Нереально, везде блокпосты. Выезжавшие отказчики им подписывал рапорт заместитель командующего, а наше командование не подписывает. Командованию просто на*** на всех военнослужащих", — рассказал боец.

Также члены 64-й бригады подтвердили, что причастны к убийствам мирных жителей Украины. По их словам, выполняли приказ комбрига Азатбека Омурбекова. Один из источников издания сообщил, что российские военные по приказу расстреляли от трех до четырех автомобилей с гражданскими.

В то же время в Авдеевке российское командование не только отдавало приказы об убийстве мирных жителей, но и активно грабило дома местных. К примеру, заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков украл сервиз, "чтобы командование ело из хорошей посуды". Речь идет также об украденных у местных холодильниках, ноутбуках и даже столах и стульях.

Командование 64-й бригады также докладывало высшему руководству обезображенные данные о якобы успехах на линии фронта. Кроме того, при обстреле командиры заставляли российских солдат позировать для фотоотчетов на фоне боевых машин.

Напомним, как сообщили западные аналитики, по согласованию Кремля могла быть уничтожена 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России, причастная к военным преступлениям в Киевской области.

Россия перебросила в Калининград самолеты МиГ-31 с "Кинжалами" на борту

Читайте также: